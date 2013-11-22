Для этого на базе телеканала "Казахстан-Орал" подготовлена мини-студия, будут установлены камеры, и вся конференция будет транслироваться в эфир канала. - Для журналистов будут созданы все условия. Можно будет свободно взять аудио- видеофайлы и раздаточные материалы, - сообщил. - Так мы хотим на региональном уровне организовать взаимодействие с прессой и телевидением на примере службы центральных коммуникаций при президенте РК. Так мы говорим, что мы открыты и доступны. Очередность спикеров будет зависеть от запросов журналистов и происходящих событий в регионе. К тому же не каждый журналист может поехать, скажем, в Букейординский район за 600 километров, а к акиму наверняка есть вопросы. Первым с журналистами ЗКО встретится. Это один из пяти районов, которые попали в «черный лист» из-за неучастия в программе «ДКБ-2020», что отметил Нурсултан НАЗАРБАЕВ во время своего визита в Уральск. Видеоверсия пресс-конференции также будет доступна на сайте акима ЗКО - bko.gov.kz.