Авария произошла на проспекте Евразия в районе остановки "2 база". "Камаз" направлялся в сторону ул. Гагарина, а легковой автомобиль, соответственно, в обратном направлении. Как именно случилось ДТП, понять было сложно, поскольку в момент приезда корреспондентов портала "Мой ГОРОД" на месте ДТП водителей обеих машин не было. Но сразу понятно, что "Камаз" стоит на своей полосе, а "Мазду" занесло на встречную. Из-за аварии сложно было попасть на проспект Евразия со второстепенных улиц, образовался затор. В районе 19.30 дознавателей еще не было на месте аварии.