- К зиме область готова полностью, - сообщил аким области Нурлан НОГАЕВ. - Необходимое количество твердого топлива в количестве 13 тысяч угля закуплено. Также определены участки автодорог, которые наиболее подвержены снежным заносам. Связь локализована. Также аким области отметил, что в области достаточное количество дорожной техники, которая в случае необходимости всегда сможет оперативно среагировать на вызовы. Для борьбы с обледенением дорожного покрытия также закуплены специальные смеси, сообщил аким.