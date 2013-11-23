В этом году на новогодние празднования выделили 6 млн тенге, а не девять, как было заявлено ранее на сессии городского маслихата. По словам ДУЙСЕНТЕГИ, основная сумма пойдет на праздничное освящение и оформление улиц и на проведение трех мероприятий - два благотворительных мероприятия пройдут в «Салтанат сарайы» для малообеспеченных детей и детей-инвалидов. Как и положено, деток ждут подарки и сладкий стол. Также традиционно на площади Абая горожан ждет бал-маскарад с концертной программой и фейерверком. Акимат города также убедительно просит предпринимателей малого и среднего бизнеса не оставаться в стороне, а оформить к новому 2014 году производственные помещения и прилегающие территории.