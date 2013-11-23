Иллюстративное фото с сайта autokost.kz Иллюстративное фото с сайта autokost.kz В казахстанском законодательстве добавятся причины для лишения прав управления автомобилем, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД Казахстана. В проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения" содержится ряд новых норм. По одной из них предлагается лишать прав на вождение в случае, если водитель будет уличен в остановке в неположенном месте три раза в течение года. Аналогичное наказание грозит тем, кто три раза не пропустит служебный автомобиль оперативных служб со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Также лишение прав предусмотрено за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, тоже трижды за год. Стоит отметить, что изъять водительское удостоверение полицейские смогут без присутствия понятых. "На практике процесс изъятия водительских удостоверений создает предпосылки для жалоб со стороны лиц, привлекаемых в качестве понятых, так как последние отказываются участвовать в процедуре изъятия, ссылаясь на отсутствие времени, а разъяснение прав и обязанностей участникам при производстве по делу об административном правонарушении является обязательным и занимает определенное время. Поскольку взамен изъятого водительского удостоверения выдается временное удостоверение на право управления транспортным средством, в получении которого расписывается сам водитель, считаем это достаточным, и участие понятых в этой процедуре не имеет принципиального значения, а только усложняет процедуру, особенно в ночное время", - пояснили в полиции. Добавим, что в проекте закона расширено понятие "телефон". Теперь оно звучит как "средство телекоммуникации", куда входят все технологии, позволяющие общаться на расстоянии. Также вносится норма, позволяющая штрафовать за отсутствие доверенности на управление автомобилем, не зарегистрированной в уполномоченном органе. Согласно одному из пунктов проекта закона водителю запрещается выходить из салона автомобиля во время остановки полицейским, если на это не было разрешения со стороны сотрудника правоохранительных органов. Также в закон вносится норма, согласно которой виновник ДТП освобождается от административной ответственности, если участники происшествия урегулировали вопрос путем примирения сторон, а не подачи заявления со стороны потерпевшего. Ранее сообщалось, что МВД Казахстана подняло вопрос о пожизненном лишении прав водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Игорь Лепеха добавил, что если человек неоднократно садится за руль пьяным, то к нему нужно применять меры лечебного характера.