Фото с сайта kz.troniks.kz Фото с сайта kz.troniks.kz У чиновников Жамбылской области выдался жаркий денек. В регионе с рабочим визитом уже второй день находится Президент страны, сообщает КТК. Нурсултан Назарбаев откровенно ругал своих подчиненных. За безалаберность, показуху и попустительство. В частности, Президент поручил покончить, наконец, с обучением в три смены и аварийными школами. За два дня Нурсултан Назарбаев посетил в Таразе несколько социальных объектов: дворец спорта, новый детский сад, кардиоцентр и даже ознакомился с ходом археологических раскопок древнего городища. Но самое интересное началось на совещании с областным активом. Его, как и положено, открыл руководитель региона –   Канат Бозумбаев. Доклад акима Президент прерывал несколько раз. Нурсултана Назарбаева возмутила откровенная показуха. Из 38 объектов, открытых по проекту форсированного индустриально-инновационного развития на самом деле, оказывается, работают только 29. Заводы и фабрики, что называется, закрылись, еще не открывшись. Яркий пример - Моинкумский цементный завод. "Он не пущен, сроки не выполнены, сорваны, задание, данное вам, не выполнено. Сорвано, вот и все. Зачем докладывать о том, что не работает?", - возмутился Назарбаев. В разгаре учебный год, а 19 общеобразовательных школ Жамбылской области в аварийном состоянии. И это в сейсмоопасном регионе! Легкий толчок, и крыша любой из школ может обвалиться, высказал опасения первый руководитель области. Президент возмутился и поручил покончить, наконец, с обучением в три смены и отремонтировать старые или построить новые школы. Отрицательных эмоций ко всему прочему добавил  начальник местного ДВД. Оказывается, с начала года на дорогах региона погибли уже около 300 человек, совершено 1000 ДТП. Это рекорд! "Основная причина в чем, этого происшествия? Водитель  пьяный? Или ненормально он получил вообще права? Или машина неисправна, в чем дело?", - уточнил президент. Главный полицейский области старался оправдаться, приводил разные доводы, но, судя по всему, у него не получилось. "Все, что вы говорите, чепуха, снижайте мне гибель людей и транспортные происшествия, тогда я поверю, что вы что-то делаете!", - заключил Назарбаев. Чиновники Президента выслушали, молча, кивали головами, а потом еще раз пообещали все исправить.