При взрыве на нефтепроводе на востоке Китая погибли 44 человека, еще 136 госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. Взрыв на нефтепроводе прогремел утром 22 ноября в городе Циндао в провинции Шаньдун. Инцидент произошел во время ремонтных работ на нефтепроводе, принадлежащем китайской нефтехимической корпорации Sinopec. Нефтепровод стоимостью 210 миллионов долларов был введен в эксплуатацию в августе. Он имеет протяженность 176 километров и пропускную способность 15 миллионов тонн нефти в год. Трубопровод соединяет нефтехранилища в Хуандао с нефтехранилищами в городе Вэйфан, где расположен нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, причиной взрыва на нефтепроводе стала произошедшая в ночь на 22 ноября утечка нефти. Сообщается, что к моменту аварии вытекшая из трубопровода нефть покрыла площадь около тысячи квадратных метров. Эксперты полагают, что воспламенение и взрыв произошли после того, как нефть попала в "систему муниципальных трубопроводов". Точная причина инцидента пока не называлась. Отмечается, что часть нефти из аварийного трубопровода попала также в воду залива Цзяочжоу. Площадь загрязнения составила около трех тысяч квадратных метров. Кроме того, в этом районе произошло воспламенение нефти. Позднее после взрыва на нефтепроводе все очаги пожаров были ликвидированы. Концентрация вредных веществ в воздухе в районе аварии не превышала нормы. Сообщается, что власти Китая потребовали приложить все усилия для скорейшего устранения последствий взрыва на нефтепроводе и провести тщательное расследование происшествия. Сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.