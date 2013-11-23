По словам сотрудников УВД, такие работы проводятся еженедельно в ночное время суток, так они выясняли, пускают ли подростков в кафе и ночные клубы. А также полицейские решили выяснить, бывают ли в неположенное время на улице несовершеннолетние. - В рейдовых мероприятиях задействованы почти 80% личного состава управления внутренних дел, куда входят ночные поисковые группы в количестве 22 человек, участковые инспекторы , наряды ДПС, - рассказал заместитель отдела начальника административной полиции УВД г. Уральска. Первое сообщение поступило из поселка Селекционное, там завуч школы задержал 10-летнего. Как потом выяснилось, ребенок из неблагополучной семьи, часто сбегает из дома. В ту же ночь его доставили в Центр временной адаптации несовершеннолетних. В центре его узнали сразу, поскольку он там бывал неоднократно. В эту же ночь группа задержала еще шестеро подростков. Их доставили в УВД и составили административный протокол. Для первого раза детей отпустили, точнее за ними приехали родители. И ребят, и родителей предупредили, что при повторном нарушении правил в течение полугода им грозит штраф. После часа ночи полицейские направились в ночные клубы. Как ни странно, в эту ночь не было выявлено ни одного подростка. Однако полиция поспешила сообщить, что ранее, в ночь 22 ноября, они задержали двух девушек - 16 и 17 лет. Были составлены административные протоколы как на девушек, так и на администрацию клуба. В клубах говорят, что не рискуют пускать несовершеннолетних в свои заведения, поскольку знают правила возрастных ограничений.