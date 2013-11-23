Около сотни посетителей и торговцев центрального рынка сегодня около 16 часов стали очевидцами задержания группы людей, которые торговали сотовыми телефонами у входа на рынок.

- Я выходила с рынка с покупками, когда увидела, как около 10 бородатых мужчин с криками вдруг побежали в мою сторону, - рассказывает очевидец. – За ними на территорию рынка вбежала большая группа военных с автоматами и в бронежилетах. Продавцы тут же закрыли железными жалюзи свои прилавки и спрятались внутрь. Мы, покупатели, прижались к киоскам. Рядом со мной стояла женщина с ребенком лет 5-6. Мальчик заплакал, мать спрятала его между собой и киоском. В это время военные повалили мужчин на землю и били их ногами, прикладами. Те истошно кричали. Никакого оружия в руках поваленных на землю мужчин с бородами я не заметила. Потом продавцы, по-видимому, получили чью-то команду. Они спрятали покупателей в своих ларьках. Из приоткрытой двери мы увидели, что военные надели на задержанных наручники, вывели с территории рынка и увезли. Вся операция длилась не больше 5-10 минут. Когда все закончилось, то я увидела, что деревянные ящики в проходе, с которых «бородачи» торговали сотовыми телефонами, перевернуты и разбиты. Следов крови на асфальте не было. Торговцы рынка рассказали журналисту портала «Мой город», что в четверг двух полицейских в штатском избили возле рынка. Продавцы считают, что задержание «бородачей» стало ответной мерой полиции. «Мой город» созвонился с. Он сообщил, что находится в командировке в Кандыагаше и пока не сможет прокомментировать эти события.