Фото с сайта ru.m.wikipedia.org Фото с сайта ru.m.wikipedia.org Вице-министр образования и науки Казахстана Мурат Абенов уволился по собственному желанию, передает корреспондент Tengrinews.kz. На расширенном заседании правительства Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике чиновников, отметив неосвоение бюджета на сумму свыше миллиарда долларов, некачественные дороги, ход выполнения индустриальной программы, приватизацию, неудовлетворительную работу правоохранительных органов и многое другое. Несколько недель спустя на заседании правительства премьер-министр Серик Ахметов объявил выговор нескольким вице-министрам. Министр образования и науки Аслан Саринжипов заявил, что "по заместителям подано заявление, будем освобождать от занимаемой должности. По ответсекретарю мы также внесем предложение по взысканию". Мурат Абенов вышел из отпуска 20 ноября и приступил к обязанностям вице-министра образования и науки Казахстана. Однако, было известно о том, что Абенов собирается уходить с поста вице-министра. Сам Абенов заявил, что вопрос об его уходе был согласован больше месяца назад. "Заявление было написано мной еще в конце октября. Так как вице-министр является политическим государственным служащим, его уход по собственному желанию требует соблюдения определенных документальных процедур на правительственном уровне. В соответствие с законом необходимо было ждать в течение месяца для получения согласия или отказа в увольнении по собственному желанию. По графику 20 ноября я вернулся из трудового отпуска, и приступил к работе, а с 22 ноября получил решение на увольнение по собственному желанию", - прокомментировал Абенов. По его словам, последние изменения в карьере связаны с переходом на другую работу. "За 20-летний стаж работы в государственных структурах неоднократно приходилось менять должности от учителя информатики, начальника нескольких управлений, руководителя областного аппарата и до заместителя акима Кызылординской области. Благодаря доверию партии "Нур Отан" два раза избирался депутатом парламента Казахстана. Теперь знаю работу изнутри в центральном исполнительном органе. Думаю, что смогу эффективно использовать весь этот накопленный опыт и знания на новой позиции. Информацию о новой должности я сообщу после того, как будет принято официальное решение. Не хочу до официального объявления в СМИ оглашать кандидатуру нового вице-министра. Скажу только, что хорошо его знаю лично, и хочу пожелать успехов в работе", - заявил Мурат Абенов. Между тем, по информации из других источников новым вице-министром образования и науки Казахстана станет Есенгазы Имангалиев, который ранее занимал пост начальника управления образования Карагандинской области. Также 13 ноября вице-министром образования и науки Казахстана, курирующим вопросы высшего образования и молодежной политики, был назначен Тахир Балыкбаев. Напомним, что Мурат Абенов занимал пост вице-министра с ноября 2012 года. Ранее он был депутатом мажилиса парламента Казахстана.