Иллюстративное фото с сайта www.v-seti.kz Иллюстративное фото с сайта www.v-seti.kz Депутат мажилиса Нуртай Сабильянов недоволен принципом распределения жилья в регионах Казахстана между чиновниками, прибывшими на новую должность и гражданами, стоящими в очереди. Об этом сообщает ИА "Новости Казахстан". "Аким, прибывший в район, везет с собой свою команду, им выделяют жилье, через 2-3 года они его приватизируют, а простой народ стоит в очереди годами и не может получить квартиры. Никаких мер не принимается, сколько бы мы не обращались. Нужно это предусмотреть дополнительно в законе, иначе так и будет продолжаться", - обратился депутат Нуртай Сабильянов к вице-министру регионального развития республики  Серику Нокину на презентации законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений" в мажилисе парламента. Также депутат считает, что "в Восточно-Казахстанской области в райцентрах обеспечение жильем проходит не на должном уровне". "К примеру, в Урджарском районе 221 человек (очередь). За 6 лет 29 домов сдано, 22 дома из которых получили приезжие или прокурор района, сотрудники аппарата - исключительно сотрудники исполнительных органов и приватизировали. Получается, для населения очередь продвинулась только на 5 человек. Когда люди обращаются к руководителю, им говорят, что в жилищном фонде нет квартир", - добавил Сабильянов. В свою очередь вице-министр Нокин пояснил, что предусмотрено прямопропорциальное распределение квартир. "К примеру, в одном районе 200 человек, другом еще сколько-то. Выводится пропорция по пяти очередям: к примеру, ветеранам ВОВ - 2 квартиры, госслужащим - 3 квартиры, социально-уязвимым слоям - 5 квартир. И у нас в законе это прописано. Если это не соблюдается, значит, нарушается закон", - пояснил Нокин, отвечая на вопрос депутата.