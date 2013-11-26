Иллюстративное фото с сайта horoshienovosti.info Иллюстративное фото с сайта horoshienovosti.info Троих членов группировки, пытавшейся организовать теракт на "Евровидении" в Азербайджане, осудили пожизненно, сообщает "АПА". Остальные подсудимые приговорены к тюремному заключению продолжительностью от девяти до пятнадцати лет. Антитеррористическая операция для предотвращения теракта на "Евровидении" прошла в 2012 году. Тогда министерство национальной безопасности обезвредило группировку, которая планировала ряд террористических актов. В планы бандитов входили нападение на главу Азербайджана, убийство сотрудников правоохранительных органов, взрывы священных мест и мест, посещаемых иностранными туристами. Члены группировки планировали использовать автомобили со взрывчаткой, шумовые бомбы и ввод дополнительных сил с территории Дагестана после терактов, с целью дальнейшей поддержки бандитов. Теракт на "Евровидении" сорвался после того, как правоохранительные органы страны провели операции в нескольких городах Азербайджана. Полицейским оказывали вооруженное сопротивление, в ходе которого погибли несколько руководителей группировки. Всего было задержано около 40 боевиков.