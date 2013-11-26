Фото предоставлено ФК «Атырау» Фото предоставлено ФК «Атырау» 23 ноября в больнице скончался 20-летний опорный полузащитник дублирующего состава футбольного клуба "Атырау" Максат УТАРБАЕВ, сообщает "Ак Жайык". Молодой спортсмен погиб через несколько часов после автомобильной аварии, произошедшей на проспекте Сатпаева в Атырау. Футболиста привезли в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Подтвердили гибель футболиста и на сайте клуба "Атырау", где разместили соболезнование близким и родным игрока: Атырауский футбол понес большую утрату. Безвременно из жизни ушел молодой и перспективный футболист дублирующего состава ФК "Атырау" Максат УТАРБАЕВ. Руководство и тренерский штаб футбольного клуба "Атырау" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Максата. Помним, скорбим! – Максат был весёлым парнем, душой всей нашей команды. И играл с огромной самоотдачей. В закончившемся сезоне он забил 5 голов. Каким он был в игре, таким и в жизни – веселым, искрометным, готовым всегда придти на помощь. Ему прочили блестящую футбольную карьеру, - рассказывает о своем ученике рассказал старший тренер дубля ФК "Атырау" Тимур УКУБАЕВ Утарбаев начал заниматься футболом в группе подготовки "Атырау" в 2002 году. Он серебряный призер чемпионата Казахстана, победитель многих международных и республиканских турниров.