Все 3 судьи специализированного суда по административным делам сегодня, 25 ноября, с 10 утра до 16 часов рассматривали дела участников массовой драки, которая прошла в субботу у выхода Центрального рынка. Судьи вынесли всем 24 задержанным одинаковое наказание – 15 суток ареста. Родственники арестованных не согласны. - При задержании проводили медосвидетельствование, но в этих документах не указано получение травм, - говорит майор полиции на пенсии Мейрамбай МУСРАЛИН. - Мы требуем провести независимое медосвидетельствование. Моему сыну дали 15 суток ареста, как и другим. За это время побои заживут. Мы потом ничего не докажем. Суды и полиция понимают, что если сейчас наших детей не признают виновными, завтра мы подадим иски на незаконное задержание, будем требовать от МВД возмещения морального вреда. Объяснить аресты на 15 суток мы можем только этим. Наши дети ни в чем не виновны. Драку спровоцировали сами полицейские.