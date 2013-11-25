Иллюстративное фото с сайта job-sbu.org Иллюстративное фото с сайта job-sbu.org Об этом сегодня на брифинге в ДВД ЗКО рассказал начальник следственного управления Магауия КУРМАШЕВ. В ночь на 21 ноября несколько жителей Уральска, предварительно выпив спиртные напитки, выехали на автомашине «Фольксваген Гольф» на трассу. С собой они прихватили обрез и нож. Неподалеку от села Круглоозерное они остановили автомашину «Дэу Нексия» с узбекскими номерами. В машине находились пять человек. Водителя и пассажира, сидевшего возле водителя, уральцы, угрожая обрезом, заставили сесть назад. А сами сели за руль, после того они съехали с обочины. - У граждан Узбекистана они забрали 16 тысяч рублей, 11 тысяч тенге, два велосипеда и сотовые телефоны, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ.- Позже были задержаны двое подозреваемых в данном преступлении, еще несколько человек объявлены в розыск. Похищенное изъято и возвращено владельцам. По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье 179 УК РК  «Разбой, совершенный группой лиц». Идет следствие.