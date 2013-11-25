Иллюстративное фото с сайта grodno.in Иллюстративное фото с сайта grodno.in Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. 5 октября в полицию обратился житель села Чингирлау, который рассказал, что у него жил 35-летний Анатолий ПИЛЬГУЙ. Семьи у мужчины не было, он подрабатывал тем, что помогал по хозяйству односельчанам. Когда хозяин дома уехал по своим делам в Уральск, Анатолий ПИЛЬГУЙ исчез. По данному факту было заведено дело. Позже полицейские выяснили, с кем общался исчезнувший сельчанин. - На прошлой неделе суд санкционировал арест трех жителей Чингирлауского района, - рассказал сегодня начальник следственного управления ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ.  Задержанным от 23 до 25 лет. Личности еще двух подозреваемых установлены и сейчас они объявлены в розыск. Задержанные рассказали, что один из разыскиваемых сейчас, сказал им, что потерпевший ПИЛЬГУЙ задолжал ему денег. Они вывезли  его за поселок, избили, а когда увидели что он мертв, закопали его возле озера Кунакай. По словам начальника СУ, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК  «Убийство, совершенное группой лиц». Обвиняемые показали место, где закопали односельчанина. Тело было извлечено. Судмедэкспертиза установила, что на потерпевшем многочисленные переломы и ЗЧМТ. Идет следствие.