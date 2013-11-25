Кража произошла в ночь на воскресенье, 24 ноября, в селе Дарьинское Зеленовского района. В храм Казанской иконы Божией Матери воры проникли через пластиковое окно. По словам протоиерея Георгия, из храма воры забрали только наперсный крест. Жертвенники, иконы и церковная лавка остались не тронутыми. - Это был наперсный крест 1797 года, изготовленный еще при Павле 1, - рассказал «МГ» протоиерей Георгий. - Он был подарен моему отцу, он у меня тоже священник, а когда я стал священником, отец подарил его мне. По словам батюшки, цену наперсного креста он не знает. Ориентировочно украденную вещь оценили в 500 тысяч тенге. - На престоле покрывало было неаккуратно закрыто, тогда как я обычно все аккуратно заправляю, - говорит протоиерей. - Там лежали два креста, один из них медный, а второй был из серебра с золотым покрытием. Вот его и забрали. Также на иконе под стеклом лежали различные золотые украшения, оставленные прихожанами, но их не видно за стеклом. Воры их тоже не взяли. Кстати, кроме наперсного креста воры забрали две бутылки молока, также оставленные прихожанами. К слову, первый крест, хоть и был медным, также был покрыт напылением, воры, видимо, знали, какой из крестов представляет большую ценность. Между прочим, с начала нынешнего года это уже третья по счету кража в Дарьинском храме. До этого преступники забирали в основном деньги, которые прихожане жертвуют на реконструкцию храма, строительные материалы.рассказал, что 24-го ноября сразу же на место ЧП была направлена следственно-оперативная группа. - Воры отжали пластиковое окно. Крест 1797 года. Ущерб пока оценен в 500 тысяч тенге. Следствие идет.