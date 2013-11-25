Иллюстративное фото с сайта dezhurka.net Иллюстративное фото с сайта dezhurka.net Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - В субботу, 23 ноября, в 16 часов в полицию позвонили и сообщили, что у входа центрального рынка, расположенного по улице Уалиханова, идет групповая драка, - сообщила пресс-служба ДВД области. - На место происшествия направили наряды полиции. По прибытию на место они увидели как у входа на территории рынка больше 10 парней избивают одного. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить драку и пройти в полицию, эти граждане ответили категорическим отказом. Мало того, оказали активное неповиновение и сопротивление полицейским. Видя, что правонарушителям на помощь подбежали их знакомые и, учитывая их численное превосходство, сотрудники полиции для оказания помощи вызвали СОБР. В результате принятых мер на рынке задержали свыше 70 человек. У задержанных изъяли два сотовых телефона. После выяснения обстоятельств конфликта полиция установила 24 активных участника. Их привлекли к суду за активное сопротивление полиции. По сведениям заместителя начальника ДВД области Аскера УТЕНЬЯЗОВА, конфликт произошел из-за стычки 31-летнего посетителя рынка с продавцами сотовых телефонов. Продавцы стали избивать мужчину. Его повалили на землю, окружили  и били ногами. Сейчас мужчина лежит в больнице с травмами. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Это не первый случай избиения. В четверг на том же месте избили другого посетителя рынка.