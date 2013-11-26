Иллюстративное фото с сайта ng58.ru Иллюстративное фото с сайта ng58.ru Сначала ученикам русских школ сократили часы казахского языка, затем в учебных планах появились новые факультативные курсы. Ученица 10 класса Ирина Раковских к урокам казахского языка готовится особенно тщательно. Через два года ей, как и всем выпускникам, предстоит сдавать ЕНТ как раз, когда казахский язык станет обязательным предметом тестирования. Вот только девушка переживает, что не успеет подготовиться должным образом. Вместо грамматики и лексики на уроках они получают другие знания. "Есть предмет "деловой казахский язык". На этом уроке мы изучаем, как грамотно составлять деловую документацию, чтобы мы умели на казахском языке составить ту же объяснительную, тот же договор", - говорит Ирина. Между тем, нововведение Министерства образования, сократившее в начале учебного года количество часов казахского языка, у педагогов вызвало неоднозначную реакцию. Пока одни поддерживают новый формат образования, другие всерьез обеспокоены возможным сокращением кадров и, как следствие, снижением заработной платы. "Ввели такие курсы, как "Абайтану", "Елтану", "Деловой казахский язык", "Устное народное творчество", одно дополнено другим. Что дают эти курсы? Это больше общения", - рассказывает Газиза Абдыкалыккызы, директор гимназии №25 им. Ильяса Есенберлина в Алматы. Чиновники от образования, в свою очередь, спешат оправдаться, мол, эта мера вынужденная, а поэтапное обучение путем совершенствования методологии и снижение учебной нагрузки на учащихся позволит улучшить показатели их знаний. Пока методика преподавания по европейскому образцу вызывает лишь нарекания и возмущения со стороны учащихся и родителей, да и самих учителей тоже. Будут ли новаторские методы Минобразования результативными, вновь покажет время. Не исключено, что до начала "новой эры ЕНТ" в 2015 году педагоги страны не предложат школьникам учить казахский язык иными способами. Источник: 31 канал