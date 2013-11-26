ДТП произошло сегодня примерно в 8.30 прямо возле остановки «Юбилейная». Как рассказали очевидцы, автомашина марки «Мазда» двигалась со стороны железнодорожного вокзала. Как потом выяснилось, 18-летняя девушка вышла из автобуса и, видимо, решила перебежать дорогу в неположенном месте. Буквально на первой полосе ее и сбил автомобиль. Девушку забрала карета скорой помощи. Врачи сказали, что предварительно у пострадавшей ушиб головы. А вот водителем иномарки была девушка на седьмом месяце беременности. Было видно, что владелица авто сама в шоке. - Лишь бы с ней (пострадавшей - прим. автора) все было хорошо, - повторяла она.