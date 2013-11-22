Фото с сайта www.ridus.ru Фото с сайта www.ridus.ru Спасатели в Риге на время заглушили технику, чтобы услышать оставшихся под завалами обрушившегося 21 ноября супермаркета "Максима" людей. Пропавших ищут с помощью их мобильных телефонов. На месте обрушения магазина "Максима" спасатели выключили всю технику, чтобы попытаться определить местонахождение людей, которые, возможно, выжили под обломками. Как сообщила пресс-секретарь государственной пожарно-спасательной службы Инга Ветере, спасатели звонили на телефоны пропавших людей и в нескольких местах под завалами услышали звонки. Надежд на то, что под обломками есть выжившие, остается все меньше. Однако сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы стараются обследовать каждый метр. Им удалось спасти из-под завалов 36 пострадавших. Наиболее вероятная причина обрушения крыши - нарушения правил строительной безопасности, в частности, в проведении озеленительных работ на крыше здания. Президент Латвии Андрис Берзиньш поблагодарил всех, кто помогает пострадавшим и принимает участие в ликвидации последствий трагедии. "Это уму непостижимое трагическое происшествие, которое, к сожалению, унесло жизни людей. Президент в постоянном контакте с ответственными лицами, он следит за ликвидацией последствий трагедии и последующими действиями", – цитирует главу государства РИА Новости. Напомним, ЧП произошло на улице Приедайнес в супермаркете "Максима". Там обвалилась крыша площадью 500 квадратных метров. Число погибших, по последним данным, достигло 25 человек. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу Латвии. Как уточняет РИА Новости, среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.