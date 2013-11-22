«Атырау Инвест-2013» повлиял на привлечение новых инвесторов
Организованный в нефтяном регионе международный бизнес-форум «Атырау Инвест-2013» открыл новые пути инвестиционным возможностям не только области, но и Казахстана в целом. В столь важном мероприятии приняли участие предприниматели из Гомельской области Республики Беларусь, Астраханьской области Российской Федерации, Республики Удмуртия и Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областей нашей страны.
Главной целью форума «Атырау Инвест-2013» является формирование положительного инвестиционного имиджа Атырауской области, привлечение инвестиций к конкретным производственным объектам.
В первый день международного форума во «Дворце студентов» Атырауского института нефти и газа была проведена выставка производителей отечественной продукции. Туда были привезены товары порядка семидесяти производителей западных регионов страны.
Аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ поприветствовал знатных гостей, показал, что богатства ископаемых пород нефтяной столицы большие. 40 процентов «черного золота» нашей страны добывается здесь.
- Кроме этого, в области быстро развивается инфраструктура. Налажены устойчивые взаимоотношения со многими мировыми державами. Немало наших спонсоров и в Российской Федерации. Помимо приехавших на международный бизнес-форум соседних областей, выражаем безграничную благодарность Российской федерации, Республике Удмуртия, Татарстану, Республике Беларусь. Я верю, что данное начинание станет первым шагом в успешной работе в будущем, - сказал Бактыкожа САЛАХИТДИНУЛЫ.
А среди соседних регионов от имени акима Западно-Казахстанской области
его заместитель Марат КАРИМОВ пожелал удачи участникам форума.
- После получения независимости нашим государством в страну миллиардами долларов США вливались инвестиции. В том числе мы являемся свидетелями открытия особенных проектов в Атырауской области. Многие нефтяные компании также сконцентрированы здесь. И здесь проект «Кашаган» в море отдельно нужно отметить. Из Западно-Казахстанской области на вытсавку приехали 14 предприятий, - сказал Марат КАРИМОВ.
К слову, в качестве подарка замакима ЗКО преподнес произведение мастеров области. После официального открытия выставки гости познакомились с продукциями отечественных производителей.
Атырауский индивидуальный предприниматель Кибаева привезла из Курмангазинского района безфосфатный стиральный порошок «Айнадай». Владелец цеха стирального порошка собирается в будущем нарастить производство.
- Наш товар экологически чистый. Так как в составе нет фосфата. Брендовые стиральные средства не могут быть нам конкурентами. Так как наша продукция не вызывает аллергии как другие порошки. Правильнее использовать нашу продукцию в детских садах. Как бы там ни было, кожа детей бывает особенно нежной, - сказал руководитель цеха Айбек НУРГАЛИЕВ.
Выпускающий сухие строительные смеси в регионе ТОО «Биас Тек» в рамках международного форума не скрывал, что форум эффективен для обеих сторон. Завод, мощность которого 145 тонн гипса и 126 тонн сухих строительных смесей в год, верит, что найдет своих потребителей. Компания, которая вышла на рынок два года назад, еще не достигла проектной мощности. А Актюбинское товарищество с ограниченной ответственностью «Светоком» является единственной компанией в нашей стране, выпускающее светофоры. По словам специалиста по маркетингу Надежды ЧЕРНЫШЕВОЙ, они работают по заказу отдела жилищно-коммунального хозяйства. Стоимость продукции предприятия, изготавливающего 500 светофоров в год, также различна. Например, вместе с доставкой каждый светофор стоит 74 тысяч тенге.
После официальной части начались специальные секции. Модератор собрания, обсудивший тему «Инвестиционные проекты потенциальных инвесторов», руководитель областного управления индустриально-инновационного развития, предпринимательства Лариса ЖУМАГАЛИЕВА выразила участникам благодарность от имени руководителя региона Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВА. Представители компаний ознакомили гостей со своими проектами.
Айбопе САБЫРОВА
