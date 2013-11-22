Иллюстративное фото с сайта ru.m.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.m.wikipedia.org Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области. - По результатам исследований проб на микробиологические и санитарно-химические показатели, в воде «Хрустальная» производства филиала ТОО «Golden Rill Trade» обнаружены коли-фаги, превышение свободного хлора, а также сухого остатка, - рассказал сегодня начальник управления облпрокуратуры Маратбек МИРЗАМУРАТОВ. - Разлив воды «Хрустальная» производится со скважины ТОО «Мартук Сут».  Скважина находится в сарае в антисанитарных условиях. Что касается воды торговой марки «Viva», которую выпускает  ТОО «Глобал Мастер Групп», она разливается  из централизованного водоснабжения. - После вода очищается, - продолжает Маратбек МИРЗАМУРАТОВ. Однако на маркировке этой питьевой воды нет информация, что воду берут из централизованного водоснабжения. Тем самым потребителей     вводят в заблуждение. Тамара ПИРОГОВА