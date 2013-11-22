Авария случилась утром, и работники "ОралСуАрнасы" уже ликвидируют ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напротив дома №88 по проспекту Евразия с утра образовалась огромная лужа из-за порыва трубы с холодной водой. - Нам пришлось отключить дом №88, от холодной воды,- говорит работник "ОралСуАрнасы".- Сейчас мы проводим ремонтные работы, и уже к вечеру все будет в порядке.