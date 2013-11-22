Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru В рамках бизнес-форума «ATYRAU INVEST – 2013», где участвовали международные компании, заключены договоры на 50 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области. В бизнес-форуме приняли участие порядка 600 человек из 12 стран мира. Перед собравшимися участниками форума выступил аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - Сегодня Атырау - один из крупных индустриальных центров Прикаспия. Область не останавливается на достигнутом и продолжает наращивать темпы производства, внедрять современные технологи, создавать производства по переработке продуктов нефтедобычи, привлекать крупных инвесторов. Атыраускую область знают во всем мире, как гигантскую кладезь углеводородного сырья. Здесь расположены крупные месторождения нефти Тенгиз и Кашаган. Кроме того, регион располагает уникальными месторождениями различных минералов и строительных материалов, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. По его словам, в области работают такие гиганты нефтяной промышленности, как Шеврон, Эни, Тоталь, ЭксонМобил, Шелл. Регион располагает благоприятными условиями для вложения иностранных инвестиций. Это наличие специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», общей площадью более 3,5 тыс.гектаров. - На территории СЭЗ начато строительство  Интегрированного газохимического комплекса мощностью 500 тыс.тонн полипропилена и 800 тыс.тонн полиэтилена в год, общей стоимостью 6,8 млрд долларов. В рамках СЭЗ планируется создание более 300 нефтехимических производств по глубокой переработке углеводородного сырья и выпуска корнкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, - отметил в своем выступлении Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. На форуме были представлены ряд презентаций, а также обсудили развитие сотрудничества в рамках Таможенного союза.