В Уральске пройдет региональный форум по зеленой экономике

Для проведения форума в Уральск приехала посол центра ОБСЕ Наталия ЗАРУДНА. Форум пройдет 22 ноября под эгидой «Концепция Зеленой Экономики: Возможность устойчивого развития Западно-Казахстанской области». Сегодня посол ОБСЕ встретилась и провела лекцию для студентов ЗКГУ им. Утемисова. Вечером посла принял аким области Нурлан НОГАЕВ. Он заверил представителя центра ОБСЕ в своей заинтересованности в проекте развития программы зеленой экономики. - Наша организация занимается очень широким спектром проблем, - сообщила Наталия ЗАРУДНА. - Это седьмой семинар по счету, который мы проводим. На завтрашнем форуме мы будем говорить о том, как можно использовать природные материалы, которыми богата ваша область, но при этом не навредить окружающей среде. Интересы людей должны совпадать с интересами природы. На форуме также будут затронуты проблемы переработки отходов нефтяной промышленности, а также управление водными ресурсами.