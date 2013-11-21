Иллюстративное фото с сайта avtomaniya.com Иллюстративное фото с сайта avtomaniya.com Задержанные в ОАЭ 12 граждан Казахстана под экстрадицию не подпадают, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК распространила сообщение по репортажу, показанному 20 ноября 2013 года в вечерних новостях на телеканале КТК, о ситуации вокруг 12 граждан Казахстана, задержанных 29 октября текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах. В сюжете был использован комментарий первого заместителя Генерального Прокурора РК И.Меркеля относительно экстрадиции граждан Казахстана из ОАЭ, данный им представителям СМИ в тот же день в здании Парламента. «В этой связи, поясняем, что И.Меркель, информируя журналистов о принимаемых Генеральной прокуратурой мерах по экстрадиции из ОАЭ ряда казахстанцев, имел в виду граждан Казахстана, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола за совершенные в Казахстане преступления, которые в течение длительного времени скрываются от правосудия в Эмиратах. Однако это никак не связано с задержанием 29 октября т.г. властями ОАЭ других граждан Казахстана, ситуацию относительно которых И.Меркель не комментировал», - говорится в сообщении. «Данное недоразумение стало возможным из-за некорректного вопроса журналистов об экстрадиции из Эмиратов именно этих 12 казахстанцев, которые под экстрадицию не подпадают, поскольку привлекаются к ответственности правоохранительными органами ОАЭ», - пояснили в пресс-службе ведомства. Источник: Bnews.kz