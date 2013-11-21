За последние два года материально-техническое оснащение экстренных служб вышло на новый уровень. Сегодня на вооружении спасателей и медиков кроме отечественного МИ-8 два новеньких еврокоптера. С принятием на вооружение этих винтокрылых машин экстренные службы стали намного мобильнее и оперативнее. Стало возможным совершать полеты практически при любых погодных условиях и силе ветра. Дальность полетов от 500 до 700 километров. По словам командира вертолета Владимира АФАНАСЬЕВА, есть немного неудобств с приборами, ведь вертолет построен по европейским стандартам, да и вместимость далека от отечественных, всего четыре человека, не включая членов экипажа. В остальном же все на уровне, комфортно, тепло и безопасно. В свою очередь, руководитель Центра медицины катастроф по Атырауской области Миржан АЛИМЖАНОВ добавляет, что данная техника весьма кстати в регионе, где множество отдаленных населенных пунктов и чабанских точек, куда на обычном наземном транспорте добраться не то, что зимой, но и летом практически невозможно. В скором будущем авиапарк спасателей пополнится еще одним вертолетом. До конца года в Атырау на постоянное базирование прибудет самый большой транспортный вертолет в мире - МИ-26.