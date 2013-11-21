У прокурора ЗКО новый заместитель

На должность заместителя прокурора Западно-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Халидулла ДАУЕШОВ. Дауешов переведен из Жамбыльской области, еще раньше он был прокурором города Уральск. По данным пресс-службы областной прокуратуры, Халидулла Зиноллаевич в 1991 году окончил юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова. В органах прокуратуры работает с года окончания вуза. Начинал в прокуратуре Атырауской области, был старшим прокурором управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности генеральной прокуратуры РК. Работал прокурором города Уральск Западно-Казахстанской области, затем вернулся в Атырау, позже был назначен заместителем прокурора Жамбылской области.