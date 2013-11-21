Сегодня десант из трех налоговиков и полицейского отправился ловить на пятаках таксистов-нелегалов. Для этого они поехали на рынок стройматериалов, расположенный на Богословской трассе. Из четырех водителей грузовых «Газелей» только у двоих имелась регистрация ИП и патент. Главный специалист отдела налогового управления по городу Актобе Алибек ИШПАНОВ разъяснил водителям на пятаке, как зарегистрироваться в налоговой. Рассказал, сколько будут составлять ежемесячные налоговые выплаты. Номера автомашин бизнесменов-нелегалов записали и предупредили, что если они попадутся в городе груженые, им придется платить штраф в размере 50 тысяч тенге. После группа выехала на пятак поселка Сазда и сообщила таксистам легковых автомашин, что пора вставать на учет в налоговой. Те жаловались на штрафы дорожной полиции и безработицу. Раньше таксисты поселка Сазда возили пассажиров до стоянки у гостиницы «Дастан», однако там на днях установили знак «Стоянка запрещена». По словам жителей поселка Сазда, полицейские уже штрафовали на этом месте 8 человек. Теперь таксистам негде брать пассажиров. Остальные городские стоянки давно поделили между собой другие таксисты. По сведениям отдела мобильных групп и работы с незарегистрированными налогоплательщиками горналоговой, рейды по стоянкам такси они проводят еженедельно. Кроме того, совсем скоро начнутся рейды по квартирам, которые сдают в аренду.