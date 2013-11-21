- С 2004 по 2009 годы нам перечисляли пенсионные взносы, - рассказывает Ныгыметбай ЕРМАХАНОВ. – А саму зарплату мы не получали, брали деньги с ежедневной выручки от продажи билетов за проезд. Из выручки ежедневно платили ТОО «Автопарк» деньги. На каждом маршруте были установлены разные суммы. По нашему заявлению финансовая полиция проверила ТОО «Автопарк» и нашла платежную ведомость. По этому документу мне и еще пяти водителям якобы выплатили зарплату в размере 3 миллионов тенге. Мы этих денег в глаза не видели. В документе стоят подписи, но не наши. Однако финпол не нашел в этом состава преступления и отказал в возбуждении уголовного дела. Мы жаловались в прокуратуру, они 4 раза выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Кто подписывался в платежных ведомостях, так и не проверили. В 2013 году мы написали очередной раз в прокуратуру, и получив ответ, который нас не удовлетворил, подали на прокуроров в суд. Однако судья оставила нашу жалобу без рассмотрения». Происходящее Ныгыметбай назвал беззаконием, заявил, что разочаровался в поиске справедливости и теперь вся его надежда на президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА. - Без помощи президента страны, я понял, восстановить свои права в нашей стране невозможно, - убежден Нугуметбай ЕРМАХАНОВ.