На улицах Уральска появятся термопластиковые разметки

Об этом сегодня заявил директор ТОО «Жайык жарыгы» Нур ТУЛЕУГАЛИЕВ на встрече с акимом города Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ. Глава города посетил предприятие, которое занимается содержанием фонтанов, освещением и обустройством города. Алтай КУЛЬГИНОВ изучил предложения работников предприятия и поручил больше внимания уделять безопасности центральных улиц города, также говорил о необходимости со временем обновить трассы - Ездили в Астану для обмена опыта, привез некоторые новинки. Несмотря на то, что мы полностью на попечении государства, в равных правах участвуем в тендерах. В текущем году нам выделили средства на освещение, содержание фонтанов, техническое оснащение дорог, на которые потребовалось 397 миллионов тенге, - рассказал директор предприятия. Также ТУЛЕУГАЛИЕВ сообщил, что, начиная с центральных улиц, проезжая часть будет обозначаться термопластиковыми разметками. Такие разметки более устойчивы к осадкам и выдерживают более полугода срока. В этом году в «Жайык жарыгы» установили программу технического управления городом "Умный город". Она впервые используется в Казахстане для города, ранее ее внедрили в больших корпорациях. Дистанционное управление позволяет оперативно реагировать на все аварии на линии освещения. Пока система внедрена только на центральную часть города, но, по словам директора предприятия, сейчас идет изучение возможностей для подключения окраин города. - Постоянный мониторинг позволяет экономить на заправке и на обслуживании, в конце концов, у диспетчеров «открылись глаза», - сказал инженер оборудования. - То есть можно видеть, где какая лампочка горит, выявлять количество неисправных, также стоят дымовые датчики, которые показывают силу напряжения. Прямо с предприятия можно управлять светофорами, фонтанами, переключать их в любой режим. После 24.00 система автоматически переходит на режим «Ночь», в 6 утра переключается в свой обычный. Головное оборудование обошлось в 4,5 миллиона на первом этапе. На втором этапе, на реализацию которого выделено еще один миллион тенге, к системе подключат дорогу на аэропорт, и планируется охватить окраины города – Круглоозерное, Деркул, Желаево. - В час пик, когда люди едут на работу, поток будет в одну сторону, значит, нужно будет в эту сторону продлить немного зеленый света, а вечером - наоборот. Нужно обеспечить проходимость и на мосту. Необходимо рассчитывать нагрузку на каждом перекрестке и регулировать светофоры, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Фото предоставлено пресс-службой акима города Мирослава ШОНАЛОВА