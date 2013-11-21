Иллюстративное фото с сайта blog.autoatlas.kz

По сообщению пресс-службы акима Атырауской области, на сегодня в области 245 предприятий имеют лицензии на привлечение иностранной рабочей силы. Общее количество работающих составила около 43 тысяч человек. Из которых 36686 человек граждане Казахстана и 6223 иностранные граждане. Всего же с начала года было выдано 5444 разрешений на привлечение иностранных специалистов. Из них по первой категории - 78, по второй категории – 1439, по третьей категории – 3097, по четвертой категории - 131 и сезонные работники - 699. В текущем году в связи с неполным и ненадлежащим оформлением документов, невыполнением особых условий разрешений по области было отказано в привлечении 816 специалистов. - Предприятиями, привлекающими иностранную рабочую силу, создано 3437 рабочих мест для граждан Казахстана, прошли переподготовку и повысили квалификацию - 2223 человек, продолжают осуществлять трудовую деятельность – 2034 граждане Казахстана, - подчеркнули в пресс-службе областного акимата.