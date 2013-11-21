Иллюстративное фото с сайта popgun.ru Иллюстративное фото с сайта popgun.ru 24-летнего гражданина Кыргызстана задержали на железнодорожном вокзале города Актобе. У молодого человека был обнаружен и изъят один патрон времен Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ЛУВД на станции Актобе. - Согласно заключению соответствующей экспертизы, изъятый патрон калибра 7,62 мм является образцом 1943 года, - рассказали в пресс-службе. Несмотря на свою 70-летнюю историю, патрон оказался не просто боевым, но и "опасным" - он все еще пригоден для стрельбы. Поскольку боеприпас был перевезен через государственную границу Казахстана, уголовное дело возбудили по статье 250 ч.1 УК РК -  «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.