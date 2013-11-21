В Уральске пропали мама с дочкой

Полицейские области разыскивают 38-летнюю жительницу Уральска Наталью Александровну БАКАЛДИНУ. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 14 февраля 2011 года Наталья БАКАЛДИНА вместе с 4-летней дочерью Дарьей Сергеевной БАКАЛДИНОЙ ушли из дома и не вернулись. До настоящего времени местонахождение мамы и дочки неизвестно. 16 апреля нынешнего года по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 96 УК РК - «Убийство». Также 8 июля текущего года ушел из дома 39-летний житель Уральска Марат Бакитжанович МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Его местонахождение также неизвестно. Кроме того, полицейские также просят жителей ЗКО, знающих что-либо об убийстве 39-летней Натальи Германовны ВАЛЕРИАНОВОЙ, сообщить в правоохранительные органы. Работница КПО была зверски убита 23 февраля текущего года примерно в 18.20 часов в квартире №76 дома №15 10-го микрорайона в городе Аксай Бурлинского района. Гражданам, которые предоставят информацию, способствующую раскрытию преступления, либо о лицах, причастных к убийству, департамент внутренних дел области гарантирует крупное вознаграждение и анонимность. Обращаться по телефонам: 98-45-08, 98-45-09, 98-41-28, 98-41-31.