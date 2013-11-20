Иллюстративное фотос сайта pda.top.rbc.ru Иллюстративное фотос сайта pda.top.rbc.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Финполовцы Атырауской области выявили факт получения взятки ведущим специалистом отдела упрощенной ликвидации налогового управления города Атырау.  Взяточник решился замять дело частного предпринимателя. Пользуясь служебным положением, он пообещал не начислять пени и штраф при ликвидации ИП. В итоге на него самого завели уголовное дело. Деньги в сумме 81 тысяча тенге предприниматель перечислил на карточный счет налоговика. Возбуждено уголовное дело.