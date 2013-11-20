Иллюстративное фото с сайта gorodkazan.info Иллюстративное фото с сайта gorodkazan.info 15 июня 1999 года примерно полдесятого вечера трое неизвестных лиц ворвались в один из домов в Актобе. Они избили, после чего нанесли множество ножевых ранений хозяину дома 1939 года рождения и его супруге. От полученных тяжких телесных повреждений пенсионер скончался на месте. Его жене чудом удалось выжить. По данным пресс-службы ДВД области, в ходе расследования данного уголовного дела, выяснилось, что подозреваемые явились к своим жертвам под видом покупателей дома, который супруги выставили на продажу и на вырученные деньги собирались переехать в Россию к дочери. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье 96 часть 2 УК РК - "Убийство совершенное с особой жестокостью". Но оно было приостановлено «за неустановлением лиц, подлежащих к уголовной ответственности». Преступники также похитили у своих жертв 700 долларов США, 3 тысячи тенге, 100 российских рублей и золотую цепочку. Погибшим оказался бывший сотрудник органов внутренних дел, уволенный в 1989 году из кадров МВД СССР в запас в звании майора милиции. По показаниям свидетелей под подозрение попали трое молодых парней. С ними была девушка в возрасте 25-30 лет. Часами ранее они интересовались возможностями покупки выставленного на продажу дома, где следом произошло преступление. При проверке уголовного дела сотрудниками департамента внутренних дел области и Комитета уголовно-исполнительной системы были установлены лица, которые подозреваются в совершении убийства. Как оказалось, сейчас они отбывают длительные сроки наказания за иные преступления. В частности, один из них, 48-летний обвиняемый в 2001 году осужден за аналогичное преступление к 19 годам лишения свободы, его подельник 1969 года рождения, ранее четырежды судимый, в 2004 году был приговорен к 24 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он и нанес супруге погибшего несколько ножевых ранений. На очной ставке потерпевшая опознала всех подозреваемых в совершении столь циничного преступления. Обвиняемым также инкриминируется статья 179 статья УК РК - «Разбой». В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением находится на рассмотрении в суде. Айдар БАЙЖАНОВ