Как отметили подрядчики, большинство спортивных сооружений в них пришло в негодность. Хотя в некоторых дворах сами жители следят за сохранностью скамеек и турников, ремонтируя их по мере необходимости. Спортивные площадки, турники, горки и качели в городских дворах находятся на балансе спортивного клуба «Намыс». Именно они следят за работой подрядной организации. - Запланировано привести в порядок 281 двор. На эти цели из бюджета города выделено 15 млн тенге. Мы красим спортивные сооружения, ремонтируем скамейки и качели. В августе должны закончить, - отметил директор спортклуба «Намыс» Александр Каракушиев. Местные жители просят коммунальщиков не останавливаться на достигнутом и продолжить сооружение спортивных и детских площадок. - Прошу городские власти установить нам во дворе детскую карусель. А опасные железные горки лучше убрать. На них дети могут покалечиться, - говорит жительница города Людмила Тремазова. - В нашем дворе живет очень много детей. Хочется, чтобы здесь были установлены современные качели. Дети играют в песочнице, куда ходят в туалет собаки и кошки, - рассказывает жительница города Кенжегуль Нигметова. Стоит отметить, что в этом году в Уральске благоустроят 16 дворов. На эти цели выделено порядка 500 млн тенге. Но строительство детских площадок и установка малых архитектурных форм в проектах не предусмотрена. Между тем, в апреле волонтеры построили своими силами новую площадку для детей. Открытие площадки состоялось 29 апреля, в 12.00 часов в посёлке Зачаганск, по улице 25 Чапаевской дивизии, 3. Как рассказали волонтёры, детская площадка обошлась в 680 тысяч тенге. - Такого рода благотворительную акцию мы решили провести впервые. Первым делом пошли в городской акимат, просмотрели список адресов благоустройства дворовых территорий на этот год. Потом объехали разбитые дворы нашего города. Взгляд остановился именно на этом дворе, - рассказали волонтёры. - Эта пятиэтажка окружена частным сектором, во дворе не было площадки. Собирали деньги в течение трёх месяцев, сбор закончили в феврале. Мы ходили по организациям Уральска, таким образом удалось собрать где-то 300 тысяч тенге. С жителей данного дома около 40 тысяч тенге. Остальные денежные средства нам удалось собрать благодаря жителям Уральска, Аксая и даже Москвы. По словам местных жителей, они благодарны таким активистам города.