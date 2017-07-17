Гендиректор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ пояснил, что арестованные автомобили будут продаваться, чтобы погасить долги за тепло и горячую воду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мурата БАЙМЕНОВА, на сегодняшний день их задолженность перед газовиками составляет 222 млн тенге. - В связи с этим 14 июля было введено ограничение по подаче газа на уральскую ТЭЦ. Этот долг мы связываем в первую очередь с задолженностью за потреблённую тепловую энергию и горячую воду населения перед ЖТЭ в размере 550 млн тенге. Кроме того, мы должны своим поставщикам. Идет подготовка к зиме, мы приобретаем трубы, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. - Мною был взят кредит в 35 млн тенге и  перечислен за задолженность. Гендиректор АО "ЖТЭ" сообщил, что долг за аналогичный период в 2014 перед газовиками был более 500 млн тенге, в 2015 году - 990 млн тенге, в прошлом году долг составлял около 600 млн тенге, сейчас - 222 млн тенге. То есть наблюдается динамика уменьшения. - По отношению к должникам мы применяем всевозможные законные методы, чтобы взыскать долги, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - Будут арестовываться жилые дома, квартиры и автомобили. Также мы совместно с МПС ведем работу по задержанию автомобилей должников, затем авто загоняют на штрафстоянку. Далее, если хозяин машины не выплатит долг, его автомобиль будет продан, чтобы погасить задолженность за горячую воду и тепло. Судебными исполнителями на 41 автомобиль уже наложен арест. Также накладывается арест на заработную плату, и должники не смогут выехать за пределы республики. Стоит отметить, что на данный момент ведутся переговоры о составлении графика оплаты задолженности перед газовиками. Стоит отметить, что ежедневно с 18.00 до 20.00 специалисты АО "Жайыктеплоэнерго" проводят поквартирный обход и призывают людей оплатить свои задолженности, однако население по непонятным причинам отказываются это делать. Между тем, за этот год это  далеко не первое отключение горячей воды в Уральске из-за долгов "Жайыктеплоэнерго". Сейчас долг монополиста за газ составлят 223 млн тенге, а жители многоэтажек должны 550 млн тенге. При этом злостными неплательщиками являются всего 9% населения что составляет 6000 абонентов.