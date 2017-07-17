Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мурата БАЙМЕНОВА, на сегодняшний день их задолженность перед газовиками составляет 222 млн тенге. - В связи с этим 14 июля было введено ограничение по подаче газа на уральскую ТЭЦ. Этот долг мы связываем в первую очередь с задолженностью за потреблённую тепловую энергию и горячую воду населения перед ЖТЭ в размере 550 млн тенге. Кроме того, мы должны своим поставщикам. Идет подготовка к зиме, мы приобретаем трубы, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. - Мною был взят кредит в 35 млн тенге и перечислен за задолженность. Гендиректор АО "ЖТЭ" сообщил, что долг за аналогичный период в 2014 перед газовиками был более 500 млн тенге, в 2015 году - 990 млн тенге, в прошлом году долг составлял около 600 млн тенге, сейчас - 222 млн тенге. То есть наблюдается динамика уменьшения. - По отношению к должникам мы применяем всевозможные законные методы, чтобы взыскать долги, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - Будут арестовываться жилые дома, квартиры и автомобили. Также мы совместно с МПС ведем работу по задержанию автомобилей должников, затем авто загоняют на штрафстоянку. Далее, если хозяин машины не выплатит долг, его автомобиль будет продан, чтобы погасить задолженность за горячую воду и тепло. Судебными исполнителями на 41 автомобиль уже наложен арест. Также накладывается арест на заработную плату, и должники не смогут выехать за пределы республики. Стоит отметить, что на данный момент ведутся переговоры о составлении графика оплаты задолженности перед газовиками. Стоит отметить, что ежедневно с 18.00 до 20.00 специалисты АО "Жайыктеплоэнерго" проводят поквартирный обход и призывают людей оплатить свои задолженности, однако население по непонятным причинам отказываются это делать. Между тем, за этот год это далеко не первое отключение горячей воды в Уральске из-за долгов "Жайыктеплоэнерго". Сейчас долг монополиста за газ составлят 223 млн тенге, а жители многоэтажек должны 550 млн тенге. При этом злостными неплательщиками являются всего 9% населения что составляет 6000 абонентов.