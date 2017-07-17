Об этом рассказал начальник МПС г.Уральска Муслим ДЖАРДЕМОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . ubiistvo (2) Как рассказал начальник МПС города Уральска Муслим ДЖАРДЕМОВ, полицейские проводят  розыскные мероприятия. - Подробную информацию разглашать мы не можем в интересах следствия. Пока подозреваемый в убийстве 21-летнего парня не задержан, - пояснил Муслим ДЖАРДЕМОВ. Напомним, убийство 21-летнего парня произошло 14 июля на въезде в первый дачный поселок. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"