196 людей с ограниченными возможностями оплачивали налоги, от которых были освобождены, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время прокурорской проверки на предмет соблюдения налогового законодательства выяснилось, что 196 человек в ограниченными возможностями оплачивали налоги, от которых по закону они были освобождены. Это налог на недвижимость и транспортные средства. Всего инвалидам было начислено незаконных налогов на сумму 600 тысяч тенге. Прокурором района было внесено представление, все средства в полном объеме вернули налогоплательщикам. Ерлан ОМАРОВ