Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время прокурорской проверки на предмет соблюдения налогового законодательства выяснилось, что 196 человек в ограниченными возможностями оплачивали налоги, от которых по закону они были освобождены. Это налог на недвижимость и транспортные средства. Всего инвалидам было начислено незаконных налогов на сумму 600 тысяч тенге. Прокурором района было внесено представление, все средства в полном объеме вернули налогоплательщикам.