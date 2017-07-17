70-летней женщине в качестве материальной помощи выделили мешок цемента, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». darinsk (1) По словам Айман УМРАЛИЕВОЙ, из-за града у нее  потек потолок почти по всему дому, испорчена большая часть мебели, обвалилась штукатурка на стенах, провалился потолок. Пожилая женщина живет с сыном и внуком. - Мы, конечно, сильно пострадали от такого града. Я ходила в акимат, написала заявление. Заявление приняли, и на следующий день нам выделили в качестве материальной помощи мешок цемента. Вот только теперь не знаю, ждать ли еще от кого помощи. В некоторых комнатах у меня очень сильно обвалилась штукатурка, где-то отошли обои от стен,  потолок протек и местами даже обвалился. Не знаю, что делать, в доме из-за сырости затхлый запах, все время проветриваем помещение, мебель временно вынесли на улицу, - рассказала Айман УМРАЛИЕВА. Женщина недоумевает, что делать с этим мешком цемента. - Вот, выделили нам мешок цемента, а я не знаю, как сделать ремонт, потому что ущерб большой, - говорит Айман УМРАЛИЕВА. Напомним, 11 июля прошел аномальный град в селе Дарьинское Зеленовского района. Однако заместитель акима Зеленовского района Ринат ШАУЕНОВ пообещал, что всем, у кого из-за града разрушило крыши домов,  помогут строительными материалами. darinsk (5) darinsk (4) darinsk (3) darinsk (2)Кристина КОБИНА Фото предоставлено Айман УМРАЛИЕВОЙ