Иллюстративное фото с сайта presto.lv/ru/ Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Как рассказал прокурор района Макатского района Багытжан Калиев, во время прохождения ежегодной медицинской комисси учителями районных школ их заставляли пройти комплексную комиссию вместо положенных двух кабинетов - терапевта и флюорографии. За полную медкомиссию расплачивалось государство, перечисляя деньги на счет больницы. Таким образом 1 031 педагогу были назначены незаконные обследования. В настоящее время виновные лица привлечены к ответсвенности, сумма ущерба в 1,7 миллиона тенге в полном объеме будет возвращена государству.