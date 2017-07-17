Нурболат Урналиев был взят под стражу 15 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стопкадр с видео задержания Стопкадр с видео задержания Как сообщили в Теректинском районном суде ЗКО, Нурболату УРНАЛИЕВУ было предъявлено обвинение по статье 366 ч.4 УК РК "Получение взятки". - Руководителю отдела ДГД ЗКО Нурболату УРНАЛИЕВУ был санкционирован арест сроком на два месяца по ходатайству следователя, - отметили в суде. Напомним, руководитель отдела СЭР ДГД ЗКО был задержан при получении остатка взятки в размере 25 млн тенге. Сотрудники антикоррупционной службы нашли деньги в бумажном пакете в багажнике автомобиля Урналиева.