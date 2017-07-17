Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, на сайте «OLX» мошенник размещал объявления об изготовлении мебели на заказ. - Для заблуждения преступник составлял фиктивный договор со своими клиентами, получая до 30% задатка, после скрывался от своих заказчиков. Таким образом ему удалось обмануть 98 человек. Он нанес материальный ущерб на сумму 15 млн тенге, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что с начала этого года на территории города зарегистрировано 4500 уголовных правонарушений, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года.