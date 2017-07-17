Как рассказал генеральный директор АО "Уральский завод"Зенит" Вячеслав ВАЛИЕВ, спуск катера пройдет на берегу Чагана. - Катер проекта FC-19 является 27 единицей по счету и построен для пограничной службы КНБ РК. Кроме того, катер имеет высокие скоростные и маневренные характеристики, что дает возможность службе КНБ наиболее эффективно вести борьбу с нарушителями морских границ и браконьерами. Особенность этого катера в улучшенных бытовых условиях для экипажа, - сообщил Вячеслав ВАЛИЕВ.