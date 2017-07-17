Начальник департамента, полковник полиции Аян ДУЙСЕМБАЕВ представил личному составу нового заместителя Берика АМАНГЕЛЬДЫ. Амангелды Берик Амангелдиевич родился в Кокчетавской области в 1969 г., имеет высшее образование - закончил Костанайский юридическии институт по специальности «правоохранительная детельность», общий стаж работы в органах внутренних дел - 26 лет. Трудовой путь начинал в 90-ые годы в рядах милиции Кокчетавского ГОВД. Проработав в РОВД, ДВД Кокчетавской области, продолжил работу в г.Астана, а также в МВД. С 2009 года занимал руководящие посты в управлении дорожной полиции ДВД Атырауской области, затем работал начальником управления миграционной службы ДВД Атырауской области.