Как рассказала мама девочки Акерке САЙЫНОВА, у ее дочери диагностировали высокую артезию прямой кишки. - Операцию по восстановлению кишечника должны проводить до полутора лет. Однако из-за того, что дочка постоянно болеет и у нее низкий гемоглобин. Также у нее хронический бронхит, - рассказала мама. - С дочкой сейчас сидит бабушка, потому что я вышла на работу. Мой муж, как только узнал о болезни ребенка, сразу ушел от нас. Уже больше года он нам совсем не помогает. В прошлом году Акерке САЙЫНОВА вместе с Динарой ездила в Алматы, там должны были сделать сложную операцию на кишечник, однако из-за повышенного уровня СОЭ ее отложили. Семья живет в поселке Бурлинского района, и заработок у мамы очень маленький, а на операцию требуется 160 тысяч тенге. Таких денег у семьи нет. Также нужны деньги на билеты и проживание в Алматы. - Мне очень жалко дочку. В ее организме идет постоянный воспалительный процесс, так как из-за неправильной работы кишечника огромная нагрузка приходится на почки. В этом возрасте все дети ходят в садик, а моя малышка вынуждена испытывать такие страдания. Ей после рождения сделали операцию - вывели прямую кишку наружу. Вот так моя дочка ходит до сих пор, - пояснила расстроенная женщина. - Для кого-то эта сумма маленькая, а мне не под силу ее собрать. Врачи сказали, что нам необходимо будет пережить не менее 4-5 операций.