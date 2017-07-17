Иллюстративное фото из архива "МГ" В ДЧС ЗКО пояснили, что за первое полугодие 2017 года на территории ЗКО зафиксировано 278 пожаров. - Материальный ущерб пожаров составил 9 млн тенге. От опасных факторов пожаров погибло 4 человека и 10 получили травмы различной степени тяжести, - поведали в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что наибольшее количество пожаров зафиксировано в жилом секторе 190 пожара: в жилых домах, банях, хозяйственных постройках.