Управление физической культуры и спорта Атырауской области предложило жителям города выбрать места для строительства трех спортивных площадок по street workout, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ploshadka На сегодняшний день имеется договоренность между управлением физической культуры и спорта, городским акиматом и Федерацией по street workоut о том, чтобы начать строительство площадок для занятий street workout. В ближайшее время в городе установят три конструкции для тренировок. - Мы просим жителей области высылать свои предложения по местам установления площадок на нашу электронную почту, на основании этих предложений мы выберем место для размещения площадок по street workout, - обратился к жителям города руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бекет. Жители Атырау, желающие принять участие в выборе места для строительства спортивных площадок, могут присылать свои предложения на электронную почту – [email protected].